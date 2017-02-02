Добыча газа в Украине за год выросла всего на 2%: инфографика
В январе 2017 г. объемы отечественной газодобычи составили 1,762 млрд кубометров голубого топлива, что только на 2% или 33,8 млн кубометров больше показателей аналогичного периода 2016 г. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО Укртрансгаз.
По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, такой рост произошел за счет увеличения объемов добычи газа частными компаниями.
Напомним, ранее сообщалось, что на конец января запасы газа в подземных хранилищах газаУкраины составили 10,11 млрд кубометров, или 32,7% от их номинальной вместительности (30,95 млрд куб. м).
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