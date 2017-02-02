Уровень расчетов за услуги ЖКХ в Украине в 2016-м составил 93%

НКРЭКУ отмечает, что большинство потребителей придерживаются платежной дисциплины

Уровень расчетов населения за потребленные тепловую энергию, централизованное отопление и водоснабжение в 2016 г. составил около 93% - при условии своевременного прохождения расчетов по льготам и субсидиям. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В НКРЭКУ также отметили, что по итогам 2014 г. уровень расчетов населения за упомянутые коммунальные услуги составил 89,1%, а по итогам 2015 г.- 100,3%.

Кроме того, уровень расчетов бюджетных учреждений и потребителей категории "прочие потребители" на протяжении 2014-2016 гг. остается неизменным и составляет 100% оплату.

Таким образом, отметили в НКРЭКУ, "несмотря на призывы, которые звучат, в том числе, со стороны отдельных депутатов и их соратников, не оплачивать счета за коммунальные услуги", большинство потребителей придерживаются платежной дисциплины.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Киева получили возможность реструктуризировать долги за жилищно-коммунальные услуги на срок до пяти лет.

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