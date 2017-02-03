Беларусь может обойтись без российской нефти - Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что "свобода и независимость не оценивается никакими величинами"

Беларусь не настолько зависит от российской нефти, как в этом уверены в Москве, и может обойтись без нефтепоставок из России. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что хоть и будет трудно, но "свобода и независимость не оценивается никакими величинами".

"Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Беларусь может закупать достаточное количество нефти в других странах, например в Венесуэле.

Как уточняет DW, власти Беларуси также подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти.

"Спор шел только по газу, а они (российская сторона, - ред.) стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям", - заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что ближайший раунд переговоров сторон по нефти и газу пройдет 4 февраля.

Напомним, в конце 2016 года РФ заявила, что в первом квартале текущего года на белорусские НПЗ будет поставлено всего 4 млн тонн нефти. Исходя из этой информации, объем годовых поставок должен был сложиться на уровне 16 млн тонн.

Как известно, Беларусь увеличила тариф на транзит российской нефти по своей территории с 1 февраля.

Также Беларусь и РФ пока не урегулировали газовый спор. Москва требует от Минска заплатить $425 млн за поставленный газ, Беларусь считает эту сумму необоснованной.

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