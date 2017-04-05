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Коболев прокомментировал увеличение состава набсовета Нафтогаза

05.04.2017 12:10
Глава Нафтогаза не понимает, на что может быть направлено решение об увеличении количества членов набсовета
Коболев прокомментировал увеличение состава набсовета Нафтогаза
Андрей Коболев

Вопрос увеличения количества членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины с правлением компании не согласовывался. Об этом сказал глава Нафтогаз Андрей Коболев в интервью LIGA.net.

"Ни проект этого решения, ни его финальный текст с нами не согласовывались", - сказал Коболев.

Он отметил, что в Нафтогазе не понимают, на что это решение может быть направлено. "Могу сказать, что когда в 2015 году изначально предлагалась корпоративная реформа Нафтогаза, то в первых проектах документа было семь членов набсовета, из которых четыре независимых, два - от правительства и Администрации президента соответственно и еще один - от трудового коллектива", - сказал Коболев.

Напомним, 29 марта Кабмин принял решение увеличить состав набсовета Нафтогаза с пяти до семи человек.

Есть мнение, что решение правительства может ограничить возможность главы Нафтогаза влиять на решения в компании.

В набсовете Нафтогаза сейчас пять членов. Двое из них - Юлия Ковалив и Владимир Демчишин - украинцы. Трое - Пол Ворвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс - иностранцы. 

Читайте полный текст интервью с Андреем Коболевым

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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