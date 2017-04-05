Коболев прокомментировал увеличение состава набсовета Нафтогаза
Вопрос увеличения количества членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины с правлением компании не согласовывался. Об этом сказал глава Нафтогаз Андрей Коболев в интервью LIGA.net.
"Ни проект этого решения, ни его финальный текст с нами не согласовывались", - сказал Коболев.
Он отметил, что в Нафтогазе не понимают, на что это решение может быть направлено. "Могу сказать, что когда в 2015 году изначально предлагалась корпоративная реформа Нафтогаза, то в первых проектах документа было семь членов набсовета, из которых четыре независимых, два - от правительства и Администрации президента соответственно и еще один - от трудового коллектива", - сказал Коболев.
Напомним, 29 марта Кабмин принял решение увеличить состав набсовета Нафтогаза с пяти до семи человек.
Есть мнение, что решение правительства может ограничить возможность главы Нафтогаза влиять на решения в компании.
В набсовете Нафтогаза сейчас пять членов. Двое из них - Юлия Ковалив и Владимир Демчишин - украинцы. Трое - Пол Ворвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс - иностранцы.
Читайте полный текст интервью с Андреем Коболевым
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