Гройсман считает, что реального "Роттердам +" в этом году не было
Тариф на электроэнергию в этом году не включал завышенной цены угля по скандальной формуле "Роттердам+". Об этом в интервью УП сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Минэнерго привязалось по их официальной информации к польскому, по-моему, хабу. Но цена угля поднялась буквально до 3 тыс. грн, а в тарифе она была 1730 грн, то есть меньше, чем Роттердам+", - сказал Гройсман.
По его словам, "угроза была в том, чтобы на следующие 12 месяцев сделать перерасчет на 3 тысячи. Но я бы уже был в большом бунте и никогда бы не допустил, моя публичная позиция была бы категорической".
Гройсман заявил, что создал рабочую группу по созданию энергетической биржи в Украине.
"Эксперты говорят, что это может быть неэффективно. Но все же это будет шаг вперед, когда любая страна, прогнозируя потребление угля, сможет предложить Украине свой уголь", - считает Гройсман.
"Я бы хотел привязаться к украинской бирже, чтобы не Насалик и Вовк формировали цены вручную", - резюмировал премьер.
Напомним, в марте НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное Центрэнерго, стали продавать электроэнергию дороже.
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