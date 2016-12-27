На Евровидение потратят 655,7 млн грн - продюсер конкурса

Общая сумма расходов на проведение конкурса Евровидение-2017 в Украине составит 655,7 млн грн, ожидаемый доход - 192,6 млн грн

Расходы на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве покроют из государственного бюджета и бюджета Киева. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

По его словам, бюджетная программа финансирования расходов Национальной общественной телерадиокомпании на проведение конкурса составит 455,7 млн грн.

"Конкурс также финансируется из бюджета Киева. Цифра этого финансирования нам была известна уже в сентябре месяце, после того как НТКУ выбрала столицу городом проведения Евровидения. Киев в своей заявке обозначил выделение на конкурс 200 млн грн (эта сумма была зафиксирована решениями сессий Киевсовета как в бюджете 2016 года, так и в бюджете города на 2017 год). То есть общая выделенная для проведения конкурса сумма составляет 655,7 млн грн", - пояснил Харебин.

Исполнительный продюсер Евровидения уточнил, что конкурс имеет две составляющие: так называемые телевизионную и нетелевизионную части. "Можно условно сказать, что нетелевизионные затраты покрываются Киевом, а телевизионные - из госбюджета Украины", - добавил он.

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Отвечая на вопрос о возможных доходах от проведения конкурса, Харебин сказал что на продаже билетов организаторы ожидают заработать свыше 30 млн грн. А основной частью доходов станет взнос EBU в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц.

"Уже подтвердили свое участие 43 страны. Благодаря этому в следующем году НТКУ получит от них основную часть дохода - несколько миллионов евро", - сказал Харебин.

Среди других источников он назвал спонсорство и рекламу: "Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс. евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 тыс. до 100 тыс. евро в разных сегментах. В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро (192,6 млн грн по нынешнему курсу, - ред.)".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли проект Евровидения в Украине убыточным, Харебин сказал: "Если считать математически, то конечно же да. Но здесь немножко другая ситуация. Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не есть тайна, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США".

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