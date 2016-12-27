На обновление НТКУ нужно $100 млн

По словам замдиректора НТКУ, приблизительно в такую же сумму обойдется и модернизация общественного вещателя

Полная модернизация будущей Национальной общественной телекомпании Украины обойдется приблизительно в $100 млн. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил первый заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

Он рассказал о том, как проходит реформирование НТКУ с целью создания независимого общественного вещания: "Было принято решение о присоединении всех областных ТРК, НРКУ и студии Укртелефильм, а также телеканала Культура к НТКУ. НТКУ фактически стала площадкой для создания общественного вещания".

Первый этап - административное объединение всех компаний на базе НТКУ - был завершен 30 сентября. Все юридические офисы присоединенных компаний были закрыты. 1 января 2017 г. начнется передача всех активов НТКУ в будущую НОТУ.

"ФГИ на основании отчетов независимых оценщиков оценил уставной капитал ПАТ в 2,544 млрд грн. В эту оценку, к сожалению, не вошли нематериальные активы, к которым относятся интеллектуальные права на весь контент, создававшийся государственными ТРК на протяжении десятилетий. Они выведены за рамки нынешней оценки и точно будут оценены уже в рамках будущего ПАТ. Причина - их корректная оценка требует длительного времени", - пояснил Харебин.

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По его словам, одной из главных проблем будущего НОТУ является необходимость тотального обновления основных фондов.

"В последний раз компания системно закупала оборудование в 1996 году. Это был так называемый японский кредит, когда японское правительство профинансировало обновление телевизионного парка. Причем отмечу, что НТКУ до сих пор по нему должно деньги Укрэксимбанку", - рассказал Харебин.

По его словам на полное переоснащение компании необходимо около $100 млн (2,6 млрд грн по нынешнему курсу, - ред.).

"Очевидно, что гораздо эффективнее для нового общественного вещателя было бы изначально все создать с нуля. Начиная от покупки современного оборудования и заканчивая оптимизацией и структурой штата. Но вы же знаете, что у нас страна-собес. Поэтому было принято решение преобразовывать существующее государственное телевидение в такое же отягощенное долгами и обязательствами публичное", - подытожил Харебин.

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