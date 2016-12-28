Укрзализныце разрешили осваивать 16 млрд грн без финплана

Кабмин разрешил УЗ осуществлять расходы с 1 января, не дожидаясь утверждения финплана

Кабинет министров разрешил ПАО Укрзализныця осваивать 16 млрд грн с 1 января, не дожидаясь утверждения финансового плана компании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Принято постановление, согласно которому Укрзализныци разрешено осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 млрд грн с 1 января следующего года, не дожидаясь утверждения финплана", - сообщил Омелян.

Напомним, 26 декабря Мининфраструктуры согласовало финансовый план ПАО Укрзализныця на 2017 год. В министерстве заявляли, что не увидели системной и убедительной позиции по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.

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