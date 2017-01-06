Укравтодор в минувшем году ремонтировал по 3 км дорог в день

Этот показатель втрое превышает результат 2015 года

В 2016 году Укравтодор реконструировал и отремонтировал около 1000 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Для сравнения приведены данные за предыдущие годы. Так, в 2015 г. было реконструировано и отремонтировано 313 км автодорог, в 2014 г. - 102 км, в 2013 г. - 621 км.

Кроме того, в Мининфраструктуры сообщают, что финансирование дорожной отрасли в минувшем году составило 15,2 млрд грн, причем благодаря использованию системы ProZorro удалось сэкономить 82,8 млн грн.

Также указано, что в 2016 г. за нарушения, обнаруженные при помощи системы контроля на дорогах было начислено 67,2 млн грн штрафов, при этом смертность на дорогах уменьшилась на 17,3%, согласно данным Государственной службы безопасности на транспорте.

Напомним, ранее глава Укравтодора Славомир Новак сообщил о том, что в Украине 97% дорог находятся в плохом состоянии.

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