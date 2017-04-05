Укрзалізниця впервые запустит поезд в восточное Закарпатье

С мая 2017 года начнет курсировать состав Киев-Солотвино

ПАО Укрзалізниця вводит прямое железнодорожное сообщение между Киевом и восточным Закарпатьем. С 3 мая 2017 г. начнет курсировать новый поезд № 213/214 Киев - Солотвино, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по нечетным числам в 18:34 и прибывать на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05.

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Поезд Киев - Солотвино впервые обеспечит прямое железнодорожное сообщение столицы Украины с населенными пунктами Восточного Закарпатья. Ранее в этот регион курсировал только поезд Львов - Солотвино. Теперь жители Солотвино, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегово, Королева смогут добираться в столицу без пересадок.

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