Туалет за миллион. УЗ прокомментировала скандальные закупки: фото

Закупочная цена в 1,08 млн грн за туалет сформирована на основе мониторинга цен производителей - Укрзалізниця

В ПАО Укрзалізниця объяснили, по какому принципу была заявлена ожидаемая закупочная цена на туалетные системы для пассажиров (1,08 млн грн за единицу), вызвавшая резонанс у общественности.

Как заявили в департаменте информационной политики Укрзалізниці, стоимость туалетных комплексов для пассажирских вагонов указана в тендере на основе мониторинга цен производителей

"Укрзалізниця не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа - ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей. К тому же процедура закупки предусматривает проведение аукциона, в ходе которого возможно снижение цены", - отметили в компании.

Как сообщает Укрзалізниця, актуальные рыночные цены производителей с учетом НДС следующие: ООО МДС - 1,07 млн грн, ООО НПП Рост - 1,2 млн грн, ПЕСА Быдгощ - 1,29 млн грн.

Аналогичные туалетные комплексы работают в самолетах, а также при строительстве новых пассажирских вагонов (производства ПАО КВСЗ) и при выполнении капитально-восстановительного ремонта в условиях Днепропетровского и Харьковского заводов.

В Укрзалізниці отметили преимущества таких туалетных комплексов для пассажиров: он работают постоянно, не закрываясь в санитарных зонах.

"Указание в тендере цены, не ниже рыночной, способствует здоровой конкуренции, поскольку не ограничивает потенциальный круг участников, а также помогает избежать ситуации, когда участники не выйдут на торги, как уже было в 2016 г.", - сказано в сообщении.

В Укрзалізниці уточнили, что в минувшем году торги на закупку туалетов не состоялось из-за отсутствия участников, которые посчитали цену закупки на уровне 910 тыс. грн слишком заниженной.





"Экологически чистый туалетный комплекс закрытого типа - это сложный технический комплекс, который состоит из: двух унитазных блоков (которые в свою очередь состоят из клапанной группы, корпуса, смывной чаши, датчиков, фильтров), электронной панели управления данного комплекса (с сенсорной кнопкой смыва), компрессора, ресивера, вакуумного всасывателя, ТЭНов обогрева баков, двух баков по накоплению отходов. Кроме того, в комплект входит пол и комплект креплений для пола, унитазов и баков", - пояснили в Укрзалізниці.





Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Укрзалізниця должна объяснить принцип формирования цены на туалеты, а сам он считает ее завышенной.

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