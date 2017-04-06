АМКУ признал, что Укрзалізниця выписала тендер под польскую PESA
Антимонопольный комитет Украины удовлетворил жалобу ПАО Крюковский вагоностроительный завод о нарушении ПАО Укрзалізниця законодательства во время проведения процедуры закупки дизельных поездов для региональных пассажирских перевозок. Об этом в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
Она уточнила, что Крюковский вагонзавод посчитал, что требования технической документации тендера были выписаны заказчиком таким образом, чтобы им соответствовала продукция исключительно одного производителя: АО ПЕСА (Польша).
Антимонопольный комитет принял решение обязать Укрзаліницю внести изменения в техническую документацию тендера.
Напомним, ранее Укрзалізниця опрвергала обвиненения со стороны КВСЗ.
Конкурс на приобретение шести новых дизель-поездов в трехвагонном составе ПАО Укрзализныця объявила 7 марта. Ожидаемая стоимость закупки - 1,06 млрд грн, или 177 млн грн за поезд.
22 марта стало известно, что антимонопольный комитет принял к рассмотрению жалобу КВСЗ.
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