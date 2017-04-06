АМКУ признал, что Укрзалізниця выписала тендер под польскую PESA

Антимонопольный комитет обязал Укрзалізницю внести изменения в техдокументацию тендера на закупку шести дизель-поездов

Антимонопольный комитет Украины удовлетворил жалобу ПАО Крюковский вагоностроительный завод о нарушении ПАО Укрзалізниця законодательства во время проведения процедуры закупки дизельных поездов для региональных пассажирских перевозок. Об этом в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Она уточнила, что Крюковский вагонзавод посчитал, что требования технической документации тендера были выписаны заказчиком таким образом, чтобы им соответствовала продукция исключительно одного производителя: АО ПЕСА (Польша).

Антимонопольный комитет принял решение обязать Укрзаліницю внести изменения в техническую документацию тендера.

Напомним, ранее Укрзалізниця опрвергала обвиненения со стороны КВСЗ.

Конкурс на приобретение шести новых дизель-поездов в трехвагонном составе ПАО Укрзализныця объявила 7 марта. Ожидаемая стоимость закупки - 1,06 млрд грн, или 177 млн грн за поезд.

22 марта стало известно, что антимонопольный комитет принял к рассмотрению жалобу КВСЗ.

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