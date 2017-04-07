НАБУ требует отменить договор о дноуглублении на 700 млн грн

НАБУ оспаривает в суде договор о проведении дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн, заключенный Администрацией морских портов

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора о проведении дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Основанием для иска стало нарушение требований закона Украины о государственных закупках и других норм действующего законодательства. Сейчас судом возбуждено производство по делу.

"Следствие установило, что в конце 2015-начале 2016 гг. государственное предприятие Администрация морских портов Украины (ГП АМПУ) осуществило конкурсные торги по закупке работ и услуг. Победитель торгов был избран с нарушениями закона Украины о государственных закупках, что подтверждает операционный аудит, проведенный Государственной аудиторской службой. Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленным до момента заключения договора, должностные лица ГП АМПУ все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов. В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что расследование по данным фактам детективы Бюро осуществляют с декабря 2015 г.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Национального банка Украины. НАБУ обнаружило подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков - свыше $500 млн.

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