Официально: General Electric заходит в Украину

Локомотивы модели GE Evolution будут производить в Украине

Укрзалізниця и американская компания General Electric Transportation достигли согласия по ключевым условиям долгосрочного партнерства, сообщила накануне председатель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

"Партнерство между компаниями будет предусматривать поставку и локализацию производства локомотивов модели GE Evolution в Украине, модернизацию действующего флота локомотивов и инвестиции в сервис на обслуживание в Украине", - сообщила Ковалив.

По словам и.о. главы Укрзалізниці Евгения Кравцова, General Electric в 2018 году построит 30 новых локомотивов для УЗ.

"Масштабное обновление состава начнем уже в сентябре 2018 года. Для Укрзалізниці сотрудничество с американским гигантом является стратегическим проектом, который позволит частично решить вопрос дефицита тяги уже в ближайшее время", - отметил Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя УЗ, сотрудничество с GE - это инвестиции и новые рабочие места. "Надеемся, что договоренность о стратегическом партнерстве будет подписано до конца этого года. Напомню, что реализация программы рассчитана на 7 лет. Стороны договорились, что в рамках выполнения договоренностей локализация (использования украинских мощностей) возрастет на 40%", - добавил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с американской корпорацией General Electric по крупноузловому производству локомотивов на мощностях Крюковского вагоностроительного завода.

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