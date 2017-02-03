Apple разместила облигации на $10 млрд
03.02.2017 16:07
Корпорация впервые с июля 2016 года обратилась к долговому рынку
Фото - ЕРА
Американская корпорация Apple завершила на этой неделе крупные размещения облигаций. Компания выпустила облигации на $10 млрд. Это стало первым обращением к долговому рынку впервые с июля 2016 года.
Ставка по новым 10-летним облигациям Apple составляет 3,35%. Это почти на один процентный пункт выше, предложенных по 10-летним бумагам летом - 2,45%.
Корпорация планирует направить средства от продажи бумаг на общекорпоративные нужды, в том числе на выкуп акций и дивиденды.
Напомним, ранее Microsoft разместила облигации на $17 млрд, а AT& - на $10 млрд.Как сообщалось, Apple уступила первую строчку Google в рейтинге самых дорогих брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance.
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