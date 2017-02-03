Apple разместила облигации на $10 млрд

Корпорация впервые с июля 2016 года обратилась к долговому рынку

Американская корпорация Apple завершила на этой неделе крупные размещения облигаций. Компания выпустила облигации на $10 млрд. Это стало первым обращением к долговому рынку впервые с июля 2016 года.

Ставка по новым 10-летним облигациям Apple составляет 3,35%. Это почти на один процентный пункт выше, предложенных по 10-летним бумагам летом - 2,45%.

Корпорация планирует направить средства от продажи бумаг на общекорпоративные нужды, в том числе на выкуп акций и дивиденды.

Напомним, ранее Microsoft разместила облигации на $17 млрд, а AT& - на $10 млрд.





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