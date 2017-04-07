Panasonic создает венчурную компанию и вложит в стартапы $100 млн

Новая компания Panasonic Ventures в сотрудничестве с внешними инвесторами будет отбирать и инициировать финансовую поддержку стартапов

Японская корпорация Panasonic объявила о создании в апреле 2017 года новой компании Panasonic Ventures, LLC., специализирующейся на венчурных инвестициях в стартапы.

Как сообщает пресс-служба корпорации, офис компании будет расположен в Калифорнии, США, где традиционно концентрируются перспективные разработчики новых технологий. На них, в первую очередь, и будет обращено внимание компании. Первоначальный объем инвестиций оценивается на уровне $100 млн.

Сотрудничество Panasonic с представителями Кремниевой долины, занимающихся созданием прорывных технологий, длится уже около 20 лет, начиная с 1998 года.

Отмечается, что в будущем компания Panasonic Ventures в сотрудничестве с внешними инвесторами будет отбирать и инициировать финансовую поддержку стартапов, обладающих уникальной бизнес-моделью, продуктом или сервисом. При этом сферы их деятельности не будут ограничиваться сферами бизнеса Panasonic. Таким образом, японская корпорация рассчитывает открыть новые возможности для роста и создания принципиально новых бизнес-направлений в будущем.

Корпорация Panasonic - один из ведущих мировых разработчиков электронных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности, а также решений для бизнеса и производства компонентов.

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