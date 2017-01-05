Китай запустил прямые грузовые ж/д перевозки в Лондон
05.01.2017 11:49
Лондон стал 15-м европейским городом, который присоединился к так называемому Новому шелковому пути
Фото - Getty Images
Китай запустил прямые железнодорожные грузовые перевозки в Лондон, в рамках проекта по развитию торговых и инвестиционных связей с Европой, сообщает BBC.
Проект China Railway уже работает между Китаем и другими европейскими городами.
Первый поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.
Протяженность маршрута составляет свыше 12 тыс. км. Время в пути составляет около 18 суток.
Поезд следует через Казахстан, РФ, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.
Оператор - компания Yiwu Timex Industrial Investment Co. Она уже больше года осуществляет грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией.Лондон стал 15-м европейским городом, который присоединился к так называемому Новому шелковому пути.
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