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Китай запустил прямые грузовые ж/д перевозки в Лондон

05.01.2017 11:49
Лондон стал 15-м европейским городом, который присоединился к так называемому Новому шелковому пути
Китай запустил прямые грузовые ж/д перевозки в Лондон
Фото - Getty Images

Китай запустил прямые железнодорожные грузовые перевозки в Лондон, в рамках проекта по развитию торговых и инвестиционных связей с Европой, сообщает BBC.

Проект China Railway уже работает между Китаем и другими европейскими городами.

Первый поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.

Протяженность маршрута составляет свыше 12 тыс. км. Время в пути составляет около 18 суток.

Поезд следует через Казахстан, РФ, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.

Оператор - компания Yiwu Timex Industrial Investment Co. Она уже больше года осуществляет грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией.

Лондон стал 15-м европейским городом, который присоединился к так называемому Новому шелковому пути.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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