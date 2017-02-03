У кого фирмы Порошенко и Кононенко покупают газ - СМИ
Предприятие Burisma Group бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского в 2016 году продавала газ компаниям, связанным с президентом Петром Порошенко и его окружением. Об этом идет речь в программе Схемы, совместного проекта Радио Свобода и канала UA: Перший.
За все 2016 компания Злочевского продала газа на 270 млн грн. Часть - своим компаниям из Burisma Group для дальнейшей перепродажи. Остальные объемы газа были поставлены фирмам, связанным с президентом Петром Порошенко, народным депутатом Игорем Кононенко и заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.
Как отмечается в расследовании журналистов, три компании Порошенко и его бизнес-партнеров за 2016 год суммарно заплатили фирме Злочевского более 100 млн грн.
"В Украине существует, по меньшей мере, несколько десятков компаний, которые добывают и продают газ в таких больших объемах. Но фирмы первых лиц государства покупают голубое топливо именно у предприятий Burisma Group Николая Злочевского, бывшего министра правительства Азарова", - отмечают журналисты.Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в декабре прошлого года Злочевского заметили в ресторане Вены в компании Кононенко. Сам Злочевский сейчас находится за границей.
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