АМКУ проверит возможную монополию Фирташа на рынке газа

Премьер-министр поручил привлечь АМКУ, депутатов, профильный комитет, чтобы выяснить, насколько монополизирован на сегодня рынок газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету выяснить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа монопольное положение на рынке газа. Об этом премьер-министр заявил сегодня на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.

Присутствующий на заседании народный депутат от фракции Радикальной партии Олег Ляшко, обращаясь к премьер-министру, отметил, что рынок доставки газа потребителям крайне монополизирован. По его словам, ситуация требует немедленного вмешательства Кабмина.

"На мой взгляд, нужно дать поручение Антимонопольному комитету для анализа монопольного положения на рынке так называемых "газ-сбытов" имени Фирташа-Левочкина", - предложил глава МВД Арсен Аваков.

"Я даю поручение первому вице-премьер-министру создать группу, мы привлечем к ней народных депутатов, все необходимые министерства, Министерство экономического развития и торговли и Антимонопольный комитет, чтобы разобраться объективно с этим вопросом ", - сказал премьер-министр.

Напомним, 4 апреля НАК Нафтогаз Украины попросила правительство устранить монополию группы Дмитрия Фирташа с рынка распределения и поставок газа для населения.

До этого Group DF заявила, что кампания, развернутая против введения НКРЭКУ "платы за мощность" (абонплата за газ, - ред.), основана на дилетантстве и лжи. По сути, она является провокацией политиков-популистов, стремящихся получить дивиденды на критике введения международных правил биллинга". В Group DF считают, что выделение так называемой "платы за мощность" проводится в полном соответствии с Законом "О ринке природного газа". Кроме того, выделение "платы за мощность" проводится в полном соответствии с существующей практикой ЕС и соответствует ряду Директив и Регламентов ЕС, заявили в Group DF.

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