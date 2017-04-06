Кононенко хочет знать, на что Нафтогаз потратит 30 млрд грн
Первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко выступает за предоставление комитету Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса права контролировать средства НАК Нафтогаз Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.
"Три англичанина в наблюдательном совете (Нафтогаза - ред.)... Политический контроль со стороны парламента, со стороны профильного комитета обязан быть… Я хочу знать, куда эти 30 миллиардов, которые были на счетах Нафтогаза, он собирается потратить. Если он их собирается закопать в землю, меня это не устраивает", - сказал он.
Кононенко является членом комитета по ТЭК. Возглавляет комитет депутат от БПП Александр Домбровский.
В набсовет Нафтогаза сейчас входит пять членов: украинцы Юлия Ковалив и Владимир Демчишин и иностранцы Пол Ворвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.
29 марта Кабмин принял решение увеличить состав набсовета Нафтогаза с пяти до семи человек.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью LIGA.net заявил, что увеличение количества членов наблюдательного совета с правлением не согласовывался.
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