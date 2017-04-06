Кононенко хочет знать, на что Нафтогаз потратит 30 млрд грн

Первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко считает, что расходы Нафтогаза должен контролировать профильный комитет парламента

Первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко выступает за предоставление комитету Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса права контролировать средства НАК Нафтогаз Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Три англичанина в наблюдательном совете (Нафтогаза - ред.)... Политический контроль со стороны парламента, со стороны профильного комитета обязан быть… Я хочу знать, куда эти 30 миллиардов, которые были на счетах Нафтогаза, он собирается потратить. Если он их собирается закопать в землю, меня это не устраивает", - сказал он.

Кононенко является членом комитета по ТЭК. Возглавляет комитет депутат от БПП Александр Домбровский.



В набсовет Нафтогаза сейчас входит пять членов: украинцы Юлия Ковалив и Владимир Демчишин и иностранцы Пол Ворвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

29 марта Кабмин принял решение увеличить состав набсовета Нафтогаза с пяти до семи человек.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью LIGA.net заявил, что увеличение количества членов наблюдательного совета с правлением не согласовывался.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.