Глава Укрзализныци открестился от повышения тарифов

Войцех Балчун заявил, что решение о повышении тарифов принималось Мининфраструктуры и Минэкономразвития

Решение о повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки на 25% было принято в Мининфраструктуры и Минэкономразвития. Об этом сегодня на брифинге заявил глава правления ПАО Укрзализныця Войцех Балчун, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Год назад был проведен анализ и приняты рекомендации относительно повышения тарифов на перевозки Укрзализныци. И это было решением Министерства инфраструктуры и Министерства экономики. У них был предусмотрен рост тарифов на 25% в 2017 году", - сказал он.

Напомним, накануне глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стоимость тарифов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки пока не будет увеличена. По данным Мининфраструктуры, пока проект, предложенный Укрзализныцей относительно возможного повышения тарифов как на пассажирские, так и грузовые перевозки, проходит общественное обсуждение, которое продлится до 18 февраля.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Укрзализныця внесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Компания предложила индексировать тарифы в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. По расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%.

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