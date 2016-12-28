Охота на головы. Как найти ценные кадры в море вакансий

Предприниматели предпочитают подбирать сотрудников через знакомых и соцсети. В противном случае придется потратиться на профессиональный поиск

Поиск новых сотрудников - сложная задача, в первую очередь для малых предприятий. В небольших бизнесах эту функцию выполняет не отдельный специалист (HR-менеджер), а непосредственно руководитель, который, помимо поиска кадров, параллельно отвечает за множество других текущих задач.

Если повезет, он быстро находит людей через знакомых, друзей и личные контакты. Как быть, если легким путем вакансию не удается закрыть долгие месяцы?

Зафренди кадра

Блиц-опрос ЛІГА.net показал, что многие владельцы малых бизнесов и частные предприниматели стараются искать сотрудников через соцсети. Не только потому, что за этот вид непрофессионального поиска не приходится платить. Как рассказывает руководитель компании Drone.UA Валерий Яковенко, качество поиска и охвата в тематических группах и сообществах в соцсетях обычно даже выше, чем на сайтах вакансий. "Искать молодых специалистов лучше через ВКонтакте, а качество аудитории выше у Facebook", - рассказывает он. "Если нет ресурсов (человека, времени, знаний), чтобы рассматривать много случайных и неподходящих резюме, то проще всего искать через свою существующую сеть, в том числе на Facebook”, - подтверждает управляющий директор агентства GROU Ярына Ключковская.

Если соцсети не вариант

Чтобы эффективно искать сотрудников через профессиональные сайты поиска работы, придется предусмотреть отдельные инвестиции. Директор компании Хомер Виктор Мосейчук, помимо соцсетей, предпочитает подыскивать сотрудников на таких профессиональных сайтах, как Rabota.ua и Work.ua. Его, как правило, интересуют телеком-мастера, продавцы и консультанты. "Чтобы поиск через такие сайты был результативным, лучше, конечно, сразу выбрать платную опцию", - подчеркивает он.

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Как рассказали ЛІГА.net в службе поддержки Rabota.ua, после регистрации у пользователя появляется возможность бесплатно разместить три вакансии. Последующие публикации влетят в копейку. Услуга Оптимум обойдется в 479 грн за публикацию. За эти деньги, помимо публикации, портал 5 раз разошлет вакансию по заинтересованной базе соискателей и 4 раза обновит дату публикации, чтобы поднять ее в начало списка. Как сообщили в службе поддержки, расценки на размещение недавно выросли (раньше Оптимум обходился в 400 грн). Если у работодателя поджимают сроки, он может дозаказать такую услугу, как горящая вакансия. За неделю такое удовольствие будет стоить недешево - 1 300 грн.





Второй по посещаемости в Украине сайт Work.ua дает возможность бесплатно разместить одну публикацию в месяц. Право еще на две публикации можно получить, подписавшись на минимальный пакет (бизнес-размещение) за 130 грн/мес. Каждая последующая публикация обойдется уже в 249 грн.

Минимальная базовая цена размещения вакансии на HeadHunter - 120 грн на 30 дней. Примечательно, что самая дорогая услуга на этом ресурсе - анонимная вакансия. За нее придется выложить 500 грн. На специализированных сайтах, таких, как, например, Dou.ua (сообщество ИТ-специалистов), базовое размещение одной вакансии обходится заметно дороже - от $20.

Сколько стоит "прогуглить" базу

Чтобы получить на базах профессиональных сайтов полное резюме сотрудников и их контакты, тоже придется раскошелиться. На Work.ua клиент может просматривать в неограниченном количестве все объявления. Но бесплатно имеет право открыть лишь 5 контактов в день. Если варианты не подошли, придется снова покупать пакет услуг: одна неделя пользования и 300 контактов обойдутся в 1 300 грн. Доступ к базе резюме на Rabota.ua обойдется от 103 грн в месяц (в зависимости от региона и категории).

Стоимость пользования базой резюме на HeadHunter зависит от этих же параметров. Например, семь дней подбора бухгалтера или финансиста, который ищет работу в Киеве, обойдутся в 880 грн.

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Следует учесть, что поиск соискателей через сервисы профессиональных порталов, так же, как через другие каналы, не гарантирует 100% результата. Например, как рассказывает исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль, в найденных им через HeadHunter резюме результаты оказывались смешанными. По его словам, только два человека из десяти соглашались прийти на собеседование (но не все приходили). А чтобы найти первого потенциального кандидата, Ковалю требовалось провести 2-3 таких раунда. Поэтому сейчас ему проще подыскивать персонал через личные контакты.

Виктор Мосейчук советует обратить внимание на такой инструмент поиска сотрудников, как Центр занятости. "В небольших городах эффективны региональные ресурсы, такие как местные газеты с объявлениями о работе", - добавляет менеджер.