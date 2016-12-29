Медиахолдинг Вести Украина предупредил сотрудников о сокращении

Нацсовет по вопросам телерадиовещания не принял решение о продлении лицензий на вещание Радио Вести

Медиахолдинг Вести Украина заявляет о том, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в установленный срок не принял решение о продлении лицензий Радио Вести в Киеве и Харькове, говорится в обращении холдинга.

При этом срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 г., а по утверждению медийщиков, решение в установленный законом срок так и не принято регулятором.

"В связи с тем, что Нацсовет игнорирует нормы действующего законодательства и обращение холдинга с просьбой разрешить дальнейшую судьбу радиостанции, мы вынуждены предупредить сотрудников Радио Вести о возможном сокращении", - говорится в заявлении.

Также медиахолдинг указывает на то, что ранее Нацсовет дважды блокировал расширение сети Радио Вести и изменение программных концепций радиостанции. А к текущему моменту Радио Вести получило уже четвертое по счету предупреждение по Киеву.

"В стратегии медиахолдинга на 2017 год предусмотрено развитие Радио Вести. […] Но из-за действий Нацсовета уже в феврале профессиональная команда Радио Вести - а это почти 100 сотрудников - может остаться без работы", - заявила глава медиахолдинга Вести Украина Ольга Семченко.

Напомним, ранее о ситуации с несвоевременной выдачей Нацсоветом лицензии на вещание заявил телеканал 1+1.

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