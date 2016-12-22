Villa Krim возрождает старинные традиции национального виноделия

Международная компания Ipsos Comcon заявила, что главной тенденцией на винном рынке Украины - является сочетание новых технологий с Авторскими идеями

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Согласно отчету компании, которая занимает третье место в мире по объему проводимых маркетинговых исследований и имеет офисы в 87 странах, 2016 год стал значимым для украинского рынка продуктов виноделия. Ipsos Group, образованная в Париже, Франция, в 1975 году, является независимой исследовательской компанией, управляемой и контролируемой профессионалами в области исследований рынка.

В частности, в их исследовательском отчёте была отмечена ТМ Villa Krim как бренд, набирающий обороты и завоёвывающий сердца потребителей. С продажами более 6 млн. бутылок в год данная торговая марка продолжает наращивать объёмы, оставаясь одним из лидеров по уровню рекомендаций среди потребителей и с нулевым показателем отказа от торговой марки.

Совсем недавно портфель бренда поднял планку украинского виноделия ещё выше, предложив национальному рынку коллекцию Авторских вин, не имеющих аналогов не только в Украине, но и за рубежом. Это 4 позиции, созданные по эксклюзивной рецептуре ведущим виноделом компании Бояном Борисовым. Сорта винограда для купажей подобраны таким образом, чтобы с одной стороны подчеркнуть их индивидуальные особенности, а с другой - гармонично расширить палитру вкусов и ароматов. "Создавая Авторскую коллекцию, я целенаправленно использовал не тривиальные купажи. Мне удалось объединить характер различных участков терруара, сделав вкус вина уникальным", - говорит Автор. Более 100 купажей было создано для каждой позиции, прежде чем были выбраны самые лучшие из них для включения в новую коллекцию.

Вот, что говорит маэстро об ассамбляжах своей коллекции:

Белое полусладкое вино Траминер - Мускат наполняет каждого чувством радости и глубокого удовольствия. Траминер является одним из наиболее ценных винных сортов винограда, а Мускат привносит неповторимый аромат в букет, доводя его до совершенства. Рекомендую попробовать это вино с классической итальянской пастой с морепродуктами и изысканным пармезаном.

"В красном полусладком вине Каберне - Пино Нуар я соединил бархатистую мягкость сладости Каберне и соблазн кислинки Пино Нуар. Оно прекрасно оттеняет нежное мясо птицы и сочетается с утончённым фрикасе под изумительным сливочным соусом.

Жизнь, как изысканное вино, наслаждаться ею можно лишь с Авторским вином Villa Krim. Подарите себе минуту вдохновения, послевкусие которой будет длиться часами.

http://villakrim.ua/



