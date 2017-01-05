Правильный уход - красивый диван на долгие годы

Запутались при выборе мягкого уголка? Тогда посетите интернет магазин Barin

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Выбор мебели для каждого из нас достаточно сложный. А еще сложнее подыскать мягкую мебель. Многие начнут возражать, что корпусные изделия тоже требует внимания.

Но если для выбора корпусной мебели необходимо знать размеры, материалы, внешнее оформление, то для мягкой нужно учитывать еще качество обивки, ее цветовое оформление, а это занимает много времени. Среди всего разнообразия рано или поздно подберете свою модель, и старый диван может торжественно отправится на помойку или на дачу.

Взамен ему в интернет магазине Barin найдете прекрасную и современную мебель. Она идеально подходит под выбранный интерьер и удовлетворяет все основные запросы. Теперь можно наслаждаться комфортным и приятным отдыхом на любимом мягком уголке.



Но приобретая мебель, не стоит слишком глубоко уходит в фантазии, а вспомнить еще об одной важной детали. Если о ней забыть, то в скором времени на поверхности могут запросто образоваться различные разноцветные пятна, а обивка потеряет свой внешний вид. Конечно, никто не хочет через год полностью менять ткань или постоянно прикрывать пледами следы от загрязнений. В связи с этим хозяек интересует вопрос, как ухаживать за диваном.

Запомните, что уход за мягким уголком начинается еще с момента покупки. У многих эта фраза вызывает недоумение. Вы же сами выбираете ткань. Именно от нее в дальнейшем зависит насколько легко или сложно ухаживать за мебелью.

Для производства используют достаточно много материалов, но самые популярные:

· флок;

· бархат;

· велюр;

· жаккард, гобелен;

· кожа, искусственный материал.

Флок, как и жаккард, гобелен, считаются достаточно плотными тканями. По уходу они не такие и прихотливые и практически все загрязнения удаляются без особого труда. Если не удается с первого раза вывести пятно, то не рекомендуют использовать хлорсодержащие вещества.

Что касается бархата и велюра, то они достаточно прихотливы. Самостоятельно ухаживать за ними достаточно сложно. Все это поручается специалистам.

Кожа, да и искусственный материал выглядят весьма привлекательно. Для удаления пятен на такой основе не рекомендуют использовать растворители.

Что касается непосредственного ухода, то его разделяют на две категории:

· сухая;

· влажная.

С первым способом все понятно. Достаточно пройтись пылесосом для удаления пыли, шерсти. Это нужно делать регулярно, хотя бы раз в неделю. Что касается влажной уборки, то ее используют только при появлении пятен. Если требуется применение специального средства, то испытайте его на небольшом кусочке ткани, а уже потом на самом изделии. Не забудьте после всех работ полностью высушить поверхность.

Запутались при выборе мягкого уголка? Тогда посетите интернет магазин Barin. Здесь не только помогут с выбором, но и подскажут, как сохранить презентабельный вид дивана на долгие годы.