Утечка рабочих рук. Польша компенсирует дефицит за счет Украины
Уехали от проблем за рубеж не только Иванкин и его сотрудники. Польша становится одной из главных целей для трудовых мигрантов из Украины. По данным польского издания Rzeczpospolita, в 2014 году на украинцев пришлось более 60% всех выданных иностранцам разрешений на работу, в 2015-м - 77%, в 2016-м - 83%. Страна испытывает дефицит рабочих рук из-за переезда своих специалистов в Великобританию и страны Скандинавии. Фраза "польский сантехник" уже стала собирательным символом иммигрантов в страны Западной Европы. В ближайшие три года Польша потеряет до 10% трудоспособного населения. Компенсировать потери планируют за счет украинцев.
Есть работа
Сейчас на территории соседней страны трудится около 1,2 млн украинцев, из которых 700 000 - легально, рассказал ЛІГА.net первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Олег Дубиш. С каждым месяцем количество желающих устроиться на работу в Польше возрастает. Вполне возможно, что к концу этого года там будет трудиться не менее 30-40% украинских мигрантов, прогнозирует Дубиш.
"Из-за большого притока мигрантов польские административные органы не справляются. Это приводит к большим очередям и частым ситуациям, когда проблему с разрешениями просто не удается решить", - рассказывает украинец Владимир Опанасенко, который работает в Польше.Если еще несколько лет назад основная масса потенциальных работников выполняли низкоквалифицированную работу (строителей, нянечек, официантов, сортировщиков товаров на складах), сейчас растет спрос на украинских IT-специалистов и инженеров.
Наших соотечественников в соседней стране действительно много. "После Румынии у меня был шок. Там я, раз в полгода услышав Родную речь, оборачивался. Тут просто перестал обращать внимание", - рассказывает украинский сотрудник польской IT-компании Павел, который недавно переехал из Румынии в польский Вроцлав.
Что заставляет украинцев покидать родину? Молодым людям не нравится, что, несмотря на обещания, значительных изменений в стране не происходит, считает директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. Экономический кризис привел к падению уровня жизни. "Молодым и образованным украинцам непросто найти хорошую работу с достойной оплатой труда", - признает он.
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В Украине инженер без опыта работы может рассчитывать на 4 000 грн, в Польше - 15 000 грн в месяц. Зарплата высококвалифицированного специалиста стартует от 2 000 евро в месяц. В нашей стране это часто недостижимый порог.
Польша - одна из наиболее перспективных стран Восточной Европы с устойчивой экономикой. Национальная валюта практически не девальвировала к доллару за последние несколько лет, отмечает Владимир Опанасенко. Если в 2010 году 1 евро стоил 3,9 злотых, сейчас - 4,3. "Ипотечный кредит выдают под 4% годовых, автобусы ходят по расписанию, сфера услуг очень развита", - говорит собеседник ЛІГА.net.
Эти факторы играют важную роль для мигрантов, в том числе из Восточной Украины. Последние три года они отдают предпочтение польским, а не российским компаниям.
Каждый десятый
Польские работодатели самые активные, говорит HR-эксперт компании Rabota International Татьяна Пашкина. Осенью на сайте компании было размещено свыше 1 000 вакансий польских компаний. Для сравнения: немецкие разместили около 100 вакансий, израильские - 83, литовские - 72.
Приглашать украинцев польские работодатели вынуждены из-за дефицита собственных кадров. Сейчас он оценивается в 2 млн специалистов, а через 30 лет вырастет до 5 млн человек, рассказывает Дубиш. "Украинцы в приоритете, поскольку это трудолюбивые люди с похожим темпераментом", - отмечает он.
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Немалую роль играет и экономия. В среднем украинцы получают примерно на 20% меньше по сравнению с поляками, добавляет Дубиш. Польские компании не заинтересованы приглашать на работу сирийских беженцев или жителей стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Дефицит кадров в Польше наблюдается из-за старения населения, что характерно для всех стран ЕС, а также массовой миграции поляков в Великобританию и сандинавские страны. Вице-премьер Польши Матеуш Моравецки заявил, что до 2020 года рынок труда его страны потеряет до 10% трудоспособного населения. Большую часть соседи собираются компенсировать за счет украинцев. По данным Государственной службы статистики, в Украине около 23 млн трудоспособного населения. До конца этого года общее количество украинских трудовых мигрантов в Польше вырастет до 1,5-2 млн человек, прогнозирует Олег Дубиш.
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