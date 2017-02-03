Утечка рабочих рук. Польша компенсирует дефицит за счет Украины

К концу года в Польше может оказаться каждый десятый трудоспособный украинец. Сами поляки едут дальше - в Великобританию и скандинавские страны

Украинская IT-

компания "908" перевела свой офис в Польшу в середине 2015-

го. Причиной переезда стало

негативное отношение

правоохранителей к IT-фирмам, рассказывает

ЛІГА.net

ее директор Алексей Иванкин. "

П

оловину 2014 года все наше оборудование было изъято. За последнее время мы не увидели улучшений в работе правоохранительных органов", - поясняет собеседник ЛІГА.net. Причину пессимизма легко объяснить. "Инициатор уголовного дела стал начальником областной киберполиции Днепра",

-

говорит Иванкин

.

Польша оказалась удобной альтернативой - территориально близкая страна

с несложной процедурой получения

вида на жительство и

разрешения на работу.

Уехали от проблем за рубеж не только Иванкин и его сотрудники. Польш а становится одной из главных целей для трудовых мигрантов из Украины. По данным польского издания Rzeczpospolita , в 2014 году на украинцев пришлось более 60% всех выданных иностранцам разрешений на работу, в 2015-м - 77%, в 2016-м - 83%. Страна испытывает дефицит рабочих рук из-за переезда своих специалистов в Великобританию и страны Скандинавии. Фраза "польский сантехник" уже стала собирательным символом иммигрантов в страны Западной Европы. В ближайшие три года Польша потеряет до 10% трудоспособного населения. Компенсировать потери планируют за счет украинцев.

Есть работа

Сейчас на территории соседней страны трудится около 1,2 млн украинцев, из которых 700 000 - легально, рассказал ЛІГА.net первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Олег Дубиш. С каждым месяцем количество желающих устроиться на работу в Польше возрастает. Вполне возможно, что к концу этого года там будет трудиться не менее 30-40% украинских мигрантов, прогнозирует Дубиш .

"Из-за большого притока мигрантов польские административные органы не справляются. Это приводит к большим очередям и частым ситуациям, когда проблему с разрешениями просто не удается решить", - рассказывает украинец Владимир Опанасенко, который работает в Польше.

Е

сли еще несколько лет назад основная масса

потенциальных

работников выполняли низкоквалифицированную работу (строителей, нянечек, официантов, сортировщиков товаров на складах), сейчас

растет спрос на

украинских IT-специалистов

и

инженеров.



Наших соотечественников в соседней стране действительно много. "После Румынии у меня был шок. Там я, раз в полгода услышав Родную речь, оборачивался. Тут просто перестал обращать внимание", - рассказывает украинский сотрудник польской IT-компании Павел, который недавно переехал из Румынии в польский Вроцлав.



Что заставляет украинцев покидать родину ? Молодым людям не нравится, что, несмотря на обещания, значительных изменений в стране не происходит, считает директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. Экономический кризис привел к падению уровня жизни . "Молодым и образованным украинцам непросто найти хорошую работу с достойной оплатой труда", - признает он.

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В Украине инженер без опыта работы может рассчитывать на 4 0 00 грн, в Польше - 15 000 грн в месяц. Зарплата высококвалифицированного специалиста стартует от 2 000 евро в месяц. В нашей стране это часто недостижимый порог .

Польша - одна из наиболее перспективных стран В осточной Европы с устойчивой экономикой. Национальная валюта практически не девальвировала к доллару за последние несколько лет , отмечает Владимир Опанасенко . Если в 2010 году 1 евро стоил 3,9 злотых, сейчас - 4,3 . "Ипотечный кредит выдают под 4% годовых, автобусы ходят по расписанию, сфера услуг очень развита", - говорит собеседник ЛІГА.net .



Эти факторы играют важную роль для мигрантов, в том числе из Восточной Украины . Последние три года они отдают предпочтение польским, а не российским компаниям.

Каждый десятый



Польские работодатели самые активные, говорит HR-эксперт компании Rabota International Татьяна Пашкина. Осенью на сайте компании было размещено свыше 1 000 вакансий польских компаний. Для сравнения: немецкие разместили около 100 вакансий, израильские - 83, литовские - 72.

Приглашать украинцев польские работодатели вынуждены из-за дефицита собственных кадров. Сейчас он оценивается в 2 млн специалистов, а через 30 лет вырастет до 5 млн человек, рассказывает Дубиш. "Украинцы в приоритете, поскольку это трудолюбивые люди с похожим темпераментом", - отмечает он.

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Немалую роль играет и экономия. В средне м украинцы получают примерно на 20% меньше по сравнению с поляками, добавляет Дубиш. Польские компании не заинтересованы приглашать на работу сирийски х беженц ев или жител ей стран Ближнего Востока и Северной Африки.