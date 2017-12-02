ЗАЗ прекращает производство автомобилей Lanos
Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу корпорации УкрАВТО.
"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки", - гласит сообщение.
Ранее ЗАЗ планировал произвести около 3,5 тысячи автотранспортных средств по итогам 2017 года, что соответствует показателю прошлого года. В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 млн грн чистого убытка, что вдвое меньше, чем в 2015 году.
В интервью несколько дней назад владелец корпорации УкрАвто Тариэл Васадзе говорил, что в нынешних условиях ни один автомобилестроительный завод в Украине работать не сможет.
По его словам, причины, по которой украинский автопром не может конкурировать с производителями из Европы или Азии - это отсутствие равных условий для украинских заводов и зарубежных производителей, а также бесконтрольный ввоз нерастаможенных автомобилей.
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