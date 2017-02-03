Lucid Motors начала тестировать электрокар Air: видео
Компания Lucid Motors приступила к дорожным тестам своего премиального электрокара Air. Автомобиль неоднократно был замечен на дорогах Калифорнии, в частности, на улицах Сан-Франциско. Одному из случайных свидетелей удалось заснять автомобиль на видео, пишет E-move.
В середине декабря прошлого года электромобиль был полностью рассекречен. Пока что Air представляет собой прототип, серийная версия машины дебютирует в 2018 году. Lucid Air оснащен двумя электромоторами совокупной мощностью 1000 л.с., благодаря которым седан набирает сотню за 2,5 с. Питание автомобилю обеспечат батареи емкостью 100 или 130 кВтч, последняя из которых обеспечивает запас хода в 640 км. Как ожидается, в оснащение четерыхдверки войдет полноценный автопилот. Цена Lucid Air составит свыше $100 тыс.
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