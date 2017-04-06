Туристический поток в Турцию может вырасти на 20%
Турция рассчитывает на увеличение количества украинских туристов в 2017 году до 1,2 млн, что на 20% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил глава Федерации турецких отельеров Осман Айик. Этому будут способствовать либеральная визовая политика Турции (украинцам разрешили посещать страну по ID-картам), так и дотации правительства этой страны украинским туроператорам за каждый чартерный рейс, отправленый в Турцию.
"В 2016 году в Турции отдохнулось 1,045 млн украинских туристов, что практически в два раза больше, чем годом ранее. В то же время в Украине побывало всего около 200 000 туристов из Турции", - рассказал директор Департамента туризма и курортов Иван Липтуга.
Все будет зависеть о ценовой политики турецких отельеров, считает директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук. "Если она будет взвешенной и цены для украинского рынка не вырастут более чем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, то турпоток из Украины в Турцию вырастет", - отметил эксперт.
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