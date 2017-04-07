Европа без границ: кто выиграет от безвизового режима

В начале июня страны ЕС готовы отменить визы для украинцев. Заработать на либерализации готовятся транспортные и туристические компании

Вчера Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан Украины, которые планируют путешествовать в страны Европейского Союза. Новые правила пересечения европейской границы заработают предположительно с середины июня после голосования за отмену виз для украинцев в Комитете постоянных представителей (COREPER), затем - в Совете министров ЕС. В мае документ должен заверить подписью президент Европарламента и председатель Совета ЕС от Мальты.

Ожидается, что только за первый год либерализации туристический поток из Украины в ЕС увеличится на 30%. Заработать на этом смогут транспортные и туристические компании.

На всех парах

Пересекать границу Шенгенской зоны без оформления виз смогут только туристы и бизнесмены, которые планируют находиться в странах ЕС до 90 дней в течение полугода. Визовый режим продолжит действовать для студентов и трудовых мигрантов.

Отсутствие виз не гарантирует свободного въезда. На пункте пропуска путешественник должен предоставить визовому офицеру биометрический паспорт. У туриста могут уточнить цель поездки, попросить копию обратного билета, брони гостиничного номера и показать наличные или выписку из банковской карты.

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Количество туристов вырастет на 30%, говорит директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. Выиграют туркомпании, которые в этом году делали ставку на европейские направления. Им будет легче заполнить чартеры, отмечает он.

За три-четыре года туристический поток вырастет на 50%, прогнозирует генеральный директор автобусного перевозчика Busfor Украина Александр Павлович. Единственное условие - рост качества и сервиса перевозок. "Учитывая, что безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, основной целью поездок останется туризм. В любом случае Европа стала ближе для каждого, кто раньше не мог позволить себе поездку из-за сложностей с получением визы", - считает он.

Открытое небо

Самым большим спросом у украинцев после введения безвизового режима будут пользоваться курортные страны ЕС - Греция, Испания и Италия, прогнозирует президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников. Он отметил, что компания постоянно расширяет полетную программу не только в страны ЕС, но и на восток. Средняя загрузка рейсов МАУ - около 80%, рассказал Мирошников LIGA.net.

Перевозчики увеличивают полетную программу в этом году на 22-24%, рассказывает LIGA.net генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин. Например, если сейчас крупнейший украинский хаб отправляет на вылет 100-110 рейсов в сутки, то летом частотность вырастет до 140-150. "Авиакомпании могут увеличить количество пассажиров на борту", - говорит он. Рябикин утверждает, что Борисполь готов принимать и отправлять гораздо большее количество рейсов.

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Изменить летнюю полетную программу тем, кто не учел грядущих изменений заранее, будет непросто, говорит генеральный директор туроператора JoinUP Юрий Альба. "Авиакомпании спланировали свою деятельность на все лето", - поясняет он. Альба считает, что количество индивидуальных туристов, которые отправятся покорять европейские страны, вырастет на 7-10%. Они, как правило, самостоятельно бронируют гостиницы и выкупают билеты на самолет или автобус.

Воспользоваться ситуацией в самый горячий сезон - лето - не успеет лоукостер Ryanair, который открыл рейсы из Киева и Львова осенью.

Ажиотажа нет

Украинцы пока не отреагировали на сообщения о введении безвизового режима массовым обращением. Ажиотажного спроса на оформление биометрических паспортов не наблюдается, констатирует начальник пресс-службы Миграционной службы Украины Сергей Гунько. Сейчас действующие заграничные паспорта на руках имеет 11-11,5 млн человек, новые биометрические оформило только 3 млн украинцев. "Мы готовы к повышенному спросу. Паспортов хватит на всех", - уверен он.

Полностью воспользоваться преимуществами безвизового режима туристические компании и перевозчики смогут в следующем году. По их подсчетам, примерно два-три месяца понадобится, чтобы изучить все нюансы прохождения границы и приспособиться к новым правилам работы.