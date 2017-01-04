ЕС согласился увеличить квоты для украинских аграриев

Украинские производители получат дополнительные квоты на кукурузу, пшеницу, мед, крупы, обработанные томаты

В 2016 году Европейский союз согласился на увеличение квот для украинских сельскохозяйственных производителей, а в переговорном процессе заложены потенциал для их дальнейшего роста. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

"Когда мы поставили этот вопрос на повестку дня, партнеры неохотно шли на его обсуждение. Но последовательная, командная работа, наша настойчивость дали результат. Мы не только согласовали пересмотр квот, но и сделали шаг к их дальнейшему увеличению", - сказал Кутовой.

В частности, согласно принятому решению украинские производители сельскохозяйственных товаров получат дополнительные квоты на кукурузу, пшеницу, мед, крупы, обработанные томаты, всего на $195,95 млн.

В министерстве отметили, что предложение Европейской Комиссии по увеличению существующих квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции с целью расширения доступа к европейскому рынку некоторых позиций украинских товаров в дополнение к углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли будет действовать сроком на 3 года и должно быть принято Европарламентом и странами членами ЕС.

Сейчас доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции составляет 33,9%.