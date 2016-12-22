Старая схема. Как Центрэнерго покупает уголь из РФ через Панаму

В октябре госкомпания начала закупки антрацита из России у офшорной компании

В конце октября государственная компания Центрэнерго возобновила импорт антрацита из России для своих тепловых электростанций (ТЭС). В последний раз Центрэнерго завозила уголь из РФ в первом квартале этого года.

Тогда в схеме поставок топлива участвовали сразу несколько посредников - государственная Укринтерэнерго, гонконгская Cortex Sales Limited и российская РЖД Логистика. Сам уголь якобы был добыт в Южно-Африканской Республике, но поступал в страну не через украинские порты, а железнодорожным транспортом из России.

Спустя полгода Центрэнерго нашла нового посредника для поставок угля из РФ. Теперь топливо для станций компании поставляет малоизвестная панамская компания Datoro Corp. Через эту структуру в октябре-ноябре было поставлено около 87 000 тонн антрацита.

ЛІГА.net выяснила, кто может скрываться за новыми поставщиками угля и во сколько обходится госкомпании офшорный антрацит.

Африканский уголь

Участие посредников в поставках угля для Центрэнерго - давно устоявшаяся традиция. В первом квартале этого года госкомпания закупила около 150 000 тонн антрацита якобы южноафриканского происхождения из России.

Топливо покупалось у другой государственной структуры - Укринтерэнерго. В таможенных документах производителем угля значилась офшорка из Гонконга Cortex Sales Limited, созданная в 2011 году. При этом формальным продавцом продукции указывалась российская АО РЖД Логистика, которая, скорее всего, оказывала транспортные услуги по доставке угля.

И.о. гендиректора Центрэнерго Олег Коземко позже объяснял, что поставлять уголь из ЮАР через Россию выгоднее, чем везти его напрямую в украинские порты. "Я проверил этот уголь. Он соответствовал сертификату качества. Контракт проверяли две инспекции. Нарушений не нашли", - говорил он в интервью изданию БизнесЦензор.

Компания-посредник Cortex Sales уже фигурировала в расследовании Украинской правды как один из поставщиков угля для Центрэнерго из ОРДЛО под видом африканского. Второй поставщик - гонконгская Arida Global, по данным издания, связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Панамский посредник

Спустя шесть месяцев, в октябре этого года, Центрэнерго возобновила импорт антрацита (АШ) из России. В этот раз также не обошлось без посредников. По данным Федеральной таможенной службы РФ, которые есть в распоряжении ЛІГА.net, в октябре-ноябре Центрэнерго закупила для Змиевской ТЭС около 87 000 тонн угля марки АШ.

Топливо поставила из РФ малоизвестная панамская компания Datoro Corp. Как в случае с Cortex Sales, услуги по транспортировке оказывала РЖД Логистика, которая в данных ФТС значится как экспортер.

О компании Datoro Corp немного информации в открытых источниках, и ее реальных владельцев определить практически невозможно. Впрочем, сомнений в том, что ее бенефициары имеют украинские корни, практически нет.

Datoro Corp была зарегистрирована в июне 2014 года, один из ее директоров - грек Лазорос Леонидис. Человек с таким именем до 2016 года владел почти 20% акций Таскомбанка Сергея Тигипко. Леонидис также возглавляет еще около 15 офшорных компаний в Панаме и на Кипре.

Тем не менее название компании Datoro Corp все же успело засветиться в схемах поставок угля из ОРДЛО почти два года назад.

Согласно тексту решения Апелляционного суда Киева от 29 апреля прошлого года, размещенному в Едином реестре, в 2015 году представители СБУ провели обыски в рамках уголовного производства, связанного с нелегальным вывозом угля из ОРДЛО.





В ходе обысков были изъяты документы целого ряда офшорных компаний, в том числе Datoro Corp, а также записи о количестве, стоимости, объемах, ценах торговых операций с углем. Следствие подозревает около 15 человек (их имена скрыты) в организации схемы вывоза в адрес ГП Уголь Украины и Центрэнерго нелегально добытого и похищенного угля с госпредприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины.

Участники регаты

Кроме Datoro Corp в материалах уголовного производства фигурирует еще целый ряд украинских компаний: ООО К.С.В.-М, ЧАО ЦОФ Углегорская, ООО Ллойд Инвест и другие.

Компанией К.С.В.-М (Донецк) владеют Геннадий Величко (на 2015 год - заместитель начальника Центра управления восстановлением так называемой ДНР) и донецкий предприниматель Владислав Коняхин.

Более 40% акций ЦОФ Углегорская сейчас принадлежат государству, другими акциями владеют Петр Одинцов, Светлана Максимова и Роман Ященко. Должность главы набсовета ЦОФ в 2014 году занимал уже упомянутый Коняхин. Он же - основной владелец компании Ллойд Инвест.

Ранее 59% ЦОФ Углегорская принадлежало компании Вектор 27, основными владельцами которой были экс-министр энергетики Юрий Продан, Коняхин и Олег Жебский, который в 2015-м возглавлял Центрэнерго.

Петр Одинцов - один из владельцев киевской компании Центр содействия внедрению реформ в энергетике, где в числе учредителей также числится Жебский. Ранее 80% этой компании принадлежало Продану.

Цена угля и другие импортеры

В документах ФТС производитель угля, поставленного в октябре-ноябре для Центрэнерго, не указан. Один из угольных трейдеров рассказал ЛІГА.net, что госкомпания в сентябре интересовалась угольной продукцией АО Шахтоуправления Садкинское, которое входит в российскую Южную угольную компанию. Этот холдинг добывает антрацит в восточном Донбассе в Ростовской области и в 2015 году уже продавал топливо Центрэнерго.

Стоимость угля (5800-6700 ккал/кг) для Центрэнерго на границе Украины и РФ составила в среднем $60-62 за тонну на условиях DAP (цена с доставкой до границы. - Ред.). Кроме того, ДТЭК в ноябре поставил морем 78 700 тонн антрацита из ЮАР, закупив его у известного трейдера Glencore International AG. Этот уголь (калорийностью до 5 700 ккал/кг) обошелся компании в $67 за тонну на условиях CIF (цена с учетом фрахта. - Ред.).

В октябре-ноябре компания Ахметова также импортировала около 105 000 тонн антрацита производства ШУ Обуховское (входит в ДТЭК).

Импорт угля из России не помог Центрэнерго избежать дефицита. На 4 декабря семь энергоблоков и один корпус компании находились вне резерва из-за отсутствия антрацита. Хотя еще 29 ноября общий объем угольного топлива на складах ТЭС Центрэнерго составлял 694 000 тонн при установленной Минэнерго норме 280 000.