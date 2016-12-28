На двух стульях. Как Нафтогаз экономит деньги на газе из Европы

На реверсе газа почти за два года Нафтогаз сэкономил $80 млн. С 2017-го европейское топливо станет дороже поставок Газпрома

НАК Нафтогаз Украины с 2014 года сэкономил на поставках газа из европейских стран около $400 млн, заявил 15 декабря на пресс-конференции глава компании Андрей Коболев. "Это фактически минимальная цифра, - рассказал он. - Если бы у нас не было импорта из Европы, то Газпром не предлагал бы скидки, и эта цифра была бы больше".

Несколькими днями ранее министр энергетики РФ Александр Новак убеждал журналистов в обратном. По его словам, только во втором полугодии текущего года украинский холдинг переплатил европейским поставщикам $70 млн. "Сегодня цена по контракту с Газпромом ниже цен, которые формируются на спотовых рынках, примерно на $20-30", - заявлял Новак 12 декабря.

Перманентный газовый конфликт между Украиной и Россией продолжается уже третий год. После того как Нафтогаз начал диверсифицировать источники поставок газа и подал два иска в Стокгольмский арбитраж, отношения госхолдинга с Газпромом безнадежно испортились. И тема переплаты за европейский газ давно стала его составляющей частью.

Об убытках Украины в связи с отказом от российского газа не устают информировать российские СМИ. Топ-менеджеры Нафтогаза, напротив, регулярно заявляют о выгоде от реверсных поставок и многомиллионной экономии.

В распоряжении ЛІГА.net оказались таможенные документы, свидетельствующие о том, что экономия за счет реверса действительно происходит. Но совсем не в тех объемах, о которых говорят руководители украинского госхолдинга.

ЛІГА.net выяснила, какую сумму удалось сэкономить Нафтогазу за почти два года и сколько будет стоить для Украины европейский газ в ближайшее время.

Не только экономия

Опираясь на информацию из открытых источников, невозможно выяснить, кто прав: Андрей Коболев или Александр Новак. Нафтогаз публикует средневзвешенные цены импорта из Европы только по итогам каждого квартала.

В то же время для сравнения цен необходима как минимум средняя стоимость газа по итогам месяца поставки. Эти данные конфиденциальны, Нафтогаз их не раскрывает.

Чтобы выяснить, сколько Украина сэкономила на реверсном топливе или, наоборот, переплатила за него, ЛІГА.net проанализировала все таможенные декларации ГФС по поставкам природного газа за январь 2015-го - октябрь 2016 года (имеются в распоряжении редакции).

Подсчеты показывают, что в 2015-2016 годах цена газа, предложенная Газпромом для Украины, была дешевле реверсных поставок в течение девяти месяцев: во II и III кварталах прошлого года и в III квартале этого года (см. график). Если бы в указанные периоды Нафтогаз вместо европейских компаний покупал газ у Газпрома, он бы сэкономил около $134,6 млн.

Вместе с тем на протяжении других 10 месяцев поставок (I и IV кварталы прошлого года, а также I квартал и октябрь этого года) цена газа из Европы была ниже стоимости российского газа. В случае отказа от реверса и перехода в указанные периоды на газпромовское топливо при аналогичных объемах закупок Нафтогаз потратил бы лишних $218,6 млн.





Таким образом, прямая экономия Нафтогаза на диверсификации маршрутов поставок топлива за январь 2015 - октябрь 2016 года составила около $80 млн. Анализ учитывает расходы на транспортировку газа к границе Украины от точки продажи. Если исключить их из стоимости топлива, экономия на каждом кубометре дополнительно вырастет на $8, или до $275 млн в абсолютных цифрах. Но такой вариант подсчета не совсем правильный: документы ГФС свидетельствуют, что Нафтогаз платит за газ с учетом доставки.

Стоит отметить, что в анализе данных не учитывались цены импорта частных украинских компаний, а также данные за II квартал 2016 года, когда Нафтогаз не импортировал газ.

Что такое реверс и как его считать

Львиная доля реверса - это транзитный газ, который Газпром поставляет в Европу через территорию Украины. Пересекая границу с ЕС, топливо переходит в собственность европейских компаний и возвращается назад в Украину.

Несмотря на такой длинный путь, реверсный газ в отдельные периоды дешевле, чем ценовые предложения Газпрома. Это связано с завышенной ценой газа от российского монополиста по действующему контракту 2009 года.

Сама цена реверсного газа состоит из 4 основных составляющих (без учета маржи): цена на хабе (биржевой ориентир для продавцов/покупателей), расходы на транспорт, плата за выход из газотранспортной системы (Словакия, Польша, Венгрия), плата за вход в ГТС Украины.

Плату за вход/выход из ГТС устанавливают операторы систем либо компании, забронировавшие заранее сечение на аукционе, как Нафтогаз. Расходы на транспорт - это бронирование мощности транспортировки газа от точки покупки (например, от газопровода OPAL) до точки продажи (например, VPT Slovakia).

Цена на хабе тоже может быть разной в зависимости от вида торгов: компании могут закупать газ как по форвардным, так и по спотовым ценам. Кроме Нафтогаза в Европе активно скупаются частные компании.

Если в прошлом году независимые трейдеры импортировали 1,09 млрд кубометров, то за 10 месяцев этого года - уже 2,14 млрд, свидетельствуют данные ГФС и Нафтогаза. Правда, частники покупают газ дороже, чем Нафтогаз.

"Нафтогаз в основном покупает газ на месяц вперед, - рассказал ЛІГА.net один из газовых трейдеров. - Также у Нафтогаза и некоторых других трейдеров есть долгосрочные контракты с формульным ценообразованием, которые позволяют получать некоторую скидку, у большинства частных компаний таких возможностей нет".





Нужен ли российский газ?

Украина прекратила закупать топливо у Газпрома в ноябре 2015 года. Уже с июля 2016-го, когда цена на российский газ по контракту с российским монополистом стала ниже европейской, Нафтогаз возобновил переговоры о поставках из РФ.

Тем не менее из-за отказа Газпрома подписывать дополнительный протокол к существующему договору, как это было в 2014-2015 годах, стороны не договорились. Вторую попытку достичь компромисса об импорте из России предприняли в декабре, она завершилась безуспешно по той же причине.

Нежелание Газпрома идти на уступки объяснимо. Дополнительный протокол должен исключить требование "бери-или-плати" к Нафтогазу. Именно этот пункт контракта от 2009 года является одним из предметов спора сторон в Стокгольмском арбитраже.

Сейчас спотовые цены на самом ликвидном хабе TTF (Нидерланды) составляют около $200/тыс. кубометров, на других биржевых площадках приблизительно столько же. С учетом доставки к границе Украины цены на газ могут достичь около $220-230 в зависимости от условий поставки. При этом контрактная цена российского газа на I квартал 2017 года, по прогнозам Новака, составит $200-210/тыс. кубометров. Российский газ с нового года будет дешевле.





Вероятность, что Нафтогаз и Газпром придут к соглашению, крайне мала. "Если российские коллеги не примут стандартные условия договора, то к концу зимы мы, скорее всего, не будем у них покупать газ", - говорит Коболев.

Трагедии из отсутствия поставок из России делать не стоит, считает управляющий партнер IMEPOWER Юрий Кубрушко. "Чем больше реверсных поставок идет в Украину, тем больше трейдеров в них участвует, - поясняет он. - Как следствие, больше ликвидности, меньше монополизма, меньше маржа, ниже цена закупки для Украины и больше шансов, что МФО будут кредитовать такие поставки и проекты расширения газотранспортной инфраструктуры".