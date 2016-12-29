Укрзализныця привлекла кредит Укргазбанка на 4 млрд грн

ПАО Укрзализныця подписало соглашение с АБ Укргазбанк о привлечении кредитных ресурсов на 4 млрд грн

ПАО Укрзализныця и АБ Укргазбанк 27 декабря подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования в размере 4 млрд грн сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Этот кредит - первое привлечение заемных средств с момента создания общества. В рамках заключенного договора Укрзализныця и Укргазбанк окончательно урегулируют вопрос о реструктуризации просроченного финансового долга, предварительно созданного железными дорогами Украины, правопреемником которых является общество, перед банком на сумму около 520 млн грн", - сказано в сообщении УЗ.

Привлечение кредита от Укргазбанка - это один из этапов реализации программы реструктуризации местного долга УЗ, который члены правления Укрзализныци презентовали 22 ноября в Лондоне во время встречи с бондхолдерамы.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил ПАО Укрзализныця осваивать 16 млрд грн с 1 января, не дожидаясь утверждения финансового плана компании.

26 декабря Мининфраструктуры согласовало финансовый план ПАО Укрзализныця на 2017 год. В министерстве заявляли, что не увидели системной и убедительной позиции по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.

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