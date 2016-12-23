Названы топ-20 популярных городов среди украинских туристов

Наибольший рост популярности - у Парижа, Рима, Кутаиси и Вильнюса

Стамбул является лидером по популярности среди украинских туристов. К такому выводу пришли создателя туристического поисковика momondo.ua, проанализировав поисковые запросы и определив двадцатку самых популярных направлений года, которыми интересовались украинцы, планируя свое путешествие.

Отмечается, что Стамбул стал оптимальным направлением для путешествий из-за своей относительной демократичности цен, близости к Украине и отсутствия визового режима. Еще больше путешествиям в Турцию поспособствовали авиакомпании, которые открыли значительное количество недорогих авиарейсов - и не только из Киева, а и из областных центров.

Самый большой рост в рейтинге показали Париж (+5 пунктов в сравнении с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 г.). Самое большое падение - Москва (-7) и Бангкок (-5).

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20 самых популярных направлений среди украинцев в 2016 году выглядят следующим образом (в скобках указано изменение в рейтинге относительно минувшего года):

1. Стамбул (0)

2. Тель-Авив (0)

3. Тбилиси (+1)

4. Нью Йорк (+1)

5. Париж (+5)

6. Барселона (+1)

7. Рим (+6)

8. Анталия (+1)

9. Кутаиси (+11)

10. Варшава (+4)

11. Москва (-7)

12. Милан (-1)

13. Бангкок (-5)

14. Ларнака (+2)

15. Батуми (-3)

16. Прага (-1)

17. Вильнюс (new)

18. Дубаи (+1)

19. Баку (new)

20. Амстердам (new)

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