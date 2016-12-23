Названы топ-20 популярных городов среди украинских туристов
Стамбул является лидером по популярности среди украинских туристов. К такому выводу пришли создателя туристического поисковика momondo.ua, проанализировав поисковые запросы и определив двадцатку самых популярных направлений года, которыми интересовались украинцы, планируя свое путешествие.
Отмечается, что Стамбул стал оптимальным направлением для путешествий из-за своей относительной демократичности цен, близости к Украине и отсутствия визового режима. Еще больше путешествиям в Турцию поспособствовали авиакомпании, которые открыли значительное количество недорогих авиарейсов - и не только из Киева, а и из областных центров.
Самый большой рост в рейтинге показали Париж (+5 пунктов в сравнении с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 г.). Самое большое падение - Москва (-7) и Бангкок (-5).
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20 самых популярных направлений среди украинцев в 2016 году выглядят следующим образом (в скобках указано изменение в рейтинге относительно минувшего года):
1. Стамбул (0)
2. Тель-Авив (0)
3. Тбилиси (+1)
4. Нью Йорк (+1)
5. Париж (+5)
6. Барселона (+1)
7. Рим (+6)
8. Анталия (+1)
9. Кутаиси (+11)
10. Варшава (+4)
11. Москва (-7)
12. Милан (-1)
13. Бангкок (-5)
14. Ларнака (+2)
15. Батуми (-3)
16. Прага (-1)
17. Вильнюс (new)
18. Дубаи (+1)
19. Баку (new)
20. Амстердам (new)
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