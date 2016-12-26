Кабмин ввел штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

На Министерство юстиции возложена обязанность постоянно мониторить регистрационные действия в Едином госреестре юр- и физлиц

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления контроля в сфере государственной регистрации. Соответствующее постановление КМУ № 990 от 21 декабря 2016 г. опубликовано на правительственном портале.

В частности, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за деятельностью субъектов госрегистрации и госрегистраторов не только при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие в сфере госрегистрации, но и путем постоянного мониторинга регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Принятый порядок определяет основания и критерии проведения такого мониторинга регистрационных действий. Выявление в процессе мониторинга нарушений порядка государственной регистрации является основанием для проведения Министерством юстиции камеральной проверки государственных регистраторов и/или субъектов государственной регистрации.

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Кроме того, документом предусмотрено составление протокола об административном правонарушении, в случае выявления по результатам мониторинга регистрационных действий фактов непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственника (контролере) юридического лица. В последнем случае должностное лицо Минюста обязано отметить такой факт в акте мониторинга регистрационных действий и составить в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 статьи 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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