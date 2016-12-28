Украина обошла РФ в рейтинге лучших для бизнеса стран

В рейтинге Forbes Украина занимает 74 место, расположившись между Индонезией и Арменией

В рейтинге лучших стран для бизнеса, составленным Forbes, Украина занимает 74 место, расположившись между Индонезией и Арменией, говорится на сайте издания.

Первое место в рейтинге заняла Швеция, в тройку лидеров также вошли Новая Зеландия и Гонконг.

Места с 4 по 10 распределены таким образом: Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада.

Из стран бывшего СССР наивысшая позиция у Эстонии - 13-е место.

Из стран Большой семерки, ФРГ - на 21-м месте, Соединенные Штаты - на 23-м, Франция - на 26-м, Япония - на 37-м, Италия на 42-м. Китайская экономика заняла в рейтинге 102-ю позицию, индийская - 85-ю.

Среди соседей Украины наивысшая позиция - у Польши (31). Словакия - на 40-й позиции, строчкой ниже - Венгрия, Румыния - 45-я, Турция - 62-я, Молдова - 77-я, Россия - 79-я, Беларусь в рейтинге отсутствует.

Читайте также: Порошенко о Doing business: нужно еще минимум 30 ступенек

Всего в рейтинге лучших стран для бизнеса представлены 139 стран. Три последних места занимают Гаити, Гамбия и Чад.

Об Украине Fordes приводит следующую статистическую информацию (данные за 2015 г.): спад ВВП -9,9%, ВВП на душу населения - $2,1 тыс.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.