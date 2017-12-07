Законопроект "купуй українське" приняли за основу

За законопроект N7206, также известный как "Купуй українське", в первом чтении проголосовал 241 депутат

Верховная Рада приняла за основу законопроект N7206, также известный как "Купуй українське". Как передает корреспондент LIGA.net, за него проголосовал 241 депутат.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, в своем выступлении отметил, что при доработке проекта ко второму чтению нужно будет учесть замечания научно-экспертного управления Рады. "Мы должны его доработать, чтобы механизмы, которые предлагаются были правильно выписаны. Чтобы это не влекло за собой искажения конкуренции. Мы должны сделать так, чтобы закон давал преимущества отечественным производителям, но не приводил к повышению цен на тендерах по госзакупках", - сказал он.

Министерство экономического развития и торговли выступило против принятия этого документа. Замминистра Мксим Нефьодов перечислил недостатки законопроекта, среди которых:

законопроект прямо нарушает Соглашения об ассоциации с ЕС и нормы ВТО, о чем заявило представительство ЕС в Украине;

законопроект создает большие коррупционные риски, так как для подтверждения "отечественности" товара необходимо собрать минимум 23 справки;

законопроект создаст дополнительную нагрузку на бюджет в десятки миллиардов гривень за счет переплаты за закупленные товары.

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