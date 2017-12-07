Депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс в части акциза на табачные изделия и энергетической сфере

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и ввела рентную ставку на пользование недрами для добычи газа в размере 12%. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий законопроект N6776-д во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата.



Проект предусматривает постепенное повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий (до 2025 года), а именно: в 2018 году - на 11,2% и дополнительно на 16,7% (с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%). В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного €90 за тысячу штук. Сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет €20 евро за тысячу штук.



Проектом также предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдаться требования директивы ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

Проектом также предлагается повысить ставки экологического налога на 11,2%.



Что касается энергетики, предлагается внедрить стимулирующую ставку рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа из новых скважин в размере 12%. Документом также вводится отдельная стимулирующая ставка рентной платы в размере 6% с залежей, которые полностью или частично залегают на глубине более 5 тыс. м. Об этом рассказала депутат БПП Ольга Белькова на своей странице в Facebook.



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