Широкий жест. Кто заплатит за минималку 4100 грн

Пять мнений о том, чем чревата для экономики новая инициатива президента

В следующем году минимальная зарплата украинцев вырастет на 900 грн - до 4100 грн, заявил в понедельник президент Петр Порошенко . Предложение увеличить зарплаты он адресовал премьеру Владимир Гройсман , отметив, что прошлогоднее решение о повышении минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн было правильным. "Это было правильное решение, и его следует продолжать. Поэтому я написал письмо в Кабинет министров и теперь публично обращаюсь к премьер-министру с предложением в следующем году выйти на уровень минималки в 4100 грн", - сказал Порошенко.Согласно бюджетной резолюции, размер минимальной зарплаты в январе 2018 года планировали ограничить 3723 грн, а на озвученную президентом цифру собирались выйти лишь в 2019 году.

Петра Порошенко тут же поддержал министр социальной политики Павел Розенко. "Уровень жизни и благосостояние работающего человека должны быть повышены. Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4100 грн в 2018 году неинфляционным образом", - написал Розенко в своем Facebook. По мнению министра, этот шаг позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд.

Розенко отметил, что повышение минималки не повлияло на ускорение инфляции в 2017 году. "Сработали совсем другие факторы", - уверен министр.



LIGA.net спросила у экономистов, так ли безобидно для экономики будет повышение минимальной зарплаты в случае внедрения инициативы президента.

Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера

- Тема повышения заработных плат президентом муссируется на протяжении последних нескольких дней. На встрече с бизнесом он призвал предпринимателей платить больше, а сейчас формализовал это пожелание, сообщив, сколько нужно платить. Президент действует как политик, ведь подготовка к предвыборной кампании уже стартовала.



В этой инициативе меня смущают три момента. Во-первых, то, что инициатива озвучена перед принятием госбюджета на 2018 год. Президент поставил дедлайн по принятию основного финансового документа - 7 декабря. Во-вторых, в Киеве совсем недавно с визитом была техническая миссия МВФ, которая делала свои оценки и расчеты на основе проекта бюджета. И тут вдруг сразу на 30% изменяется один из ключевых параметров. Это может сильно усложнить наши и без того непростые взаимоотношения с МВФ. В-третьих, я думаю, что от бизнеса в случае вступления в силу такой инициативы будет больше негатива, чем позитива. Ведь при росте зарплаты на 30% предприниматели будут сокращать штат, уровень безработицы может вырасти на 3 процентных пункта.



Кроме того, повышение минимальной зарплаты не подкреплено ростом внутреннего производства. Это может послужить преградой для экономического роста, который в 2018 году должен составить 3%. Параллельно с этим рост минимальной зарплаты может спровоцировать рост инфляции, что усилит торговый дисбаланс и увеличит нагрузку на национальную валюту.



Я думаю, что в ближайшем будущем мы получим разъяснения об этой инициативе от офиса президента. Возможно, достичь озвученного уровня минимальной заработной платы планируется до декабря 2018 года, когда политическая гонка наберет обороты.

Читайте также - Защитный блок. Станет ли запрет "масок-шоу" панацеей для бизнеса

Тарас Козак, председатель бюджетного комитета общественного совета Минфина

- Если говорить о последствиях, то в большинстве своем они будут негативными. Во-первых, потому что бюджет уже готов. И просчитать за час или за неделю его заново нереально. А к уровню минимальной зарплаты привязаны выплаты, расчеты макропоказателей. Видимо, президент решил конкретизировать свое пожелание платить сотрудникам больше, которое он озвучил в пятницу на встрече с бизнесом. Но, на мой взгляд, такое чрезмерное регулирование государством работы бизнеса нецелесообразно.

Еще одно последствие повышения минимальной зарплаты до 4100 грн - рост инфляции. Украинцы сейчас по большому счету проедают зарплату, ничего не откладывая. Следовательно, рост минимальной зарплаты может ускорить инфляцию на 0,5-1 процентный пункт.



Положительным влиянием такого повышения минимальной зарплаты станет детенизация. В прошлом году повышение минимальной зарплаты подтянуло ее к реальному показателю. С большой вероятностью 4100 тоже будет иметь детенизационный эффект. Однако замечу, что введение налога на выведенный капитал имело бы больший эффект в этом направлении, но почему-то инициативу, которая устраивает бизнес, внедрять не торопятся.



Еще одна причина такого анонса - политическая. И 5000 грн как размер минимальной зарплаты уже неоднократно звучали в рамках предвыборных обещаний. Не исключаю, что и в этот раз политсилы типа Радикальной партии, Батькивщины и Оппоблока возьмут на вооружение эту цифру.



Читайте также - Закон о защите бизнеса: show must go on?

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии



- Для бюджета повышение минимальной зарплаты - фактор нейтральный. Это не хорошо и не плохо - рост расходов на бюджетников перекроется ростом эффективной налоговой ставки на теневые зарплаты.



Для инфляции и финансовой стабильности рост минимальной зарплаты имеет скорее негативные последствия, поскольку подталкивает и так высокие инфляционные ожидания, а следовательно, не дает снизить процентные ставки.

Читайте также - Быть в курсе. Десять факторов, которые влияют на гривню

Оксана Неживенко, преподаватель и исследователь Национального университета Киево-Могилянская академия, внешний консультант Международной организации труда

- Повышение минимальной заработной платы искажает ситуацию на рынке, ведь предприниматели должны платить зарплату не ниже установленной государством. Это нововведение, согласно теории микроэкономики, может иметь два прямых следствия: увеличение безработицы, ведь предприниматели будут сокращать расходы за счет уменьшения количества работников, и повышение уровня средней зарплаты.



Помимо безработицы, или параллельно с ней, может развиваться так называемая неполная занятость, когда работники работают неполный день (частичная занятость) или не по специальности и не используют свои способности (например, историк пишет на заказ курсовые работы, или медик работает таксистом).

Невозможно не вспомнить об инфляции, на которую также нужно корректировать уровень минимальной зарплаты (минимальная зарплата всегда устанавливается в номинальном выражении). При уровне инфляции 12% (текущая инфляция 2017 года) в реальном измерении 4100 грн превращаются в 3660,7 грн. Поэтому надо понимать, что за счет повышения минимальной зарплаты до 4100 грн покупательная способность украинцев не повысится до уровня реальных 4100 грн.

Другие вызовы - это теневые зарплаты и неформальная занятость, которая только по официальным данным за 2016 год достигла 24% от занятого населения.

Повышение минимальной зарплаты должно быть постепенным. Его нельзя использовать как аргумент в ходе предвыборной кампании или источник для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Читайте также - Украина в Стране чудес: почему Минфин ведет нас к дефолту

Евгений Гороховец, эксперт по вопросам занятости и социально-трудовых отношений Института общественно-экономических исследований

- Повышение минимальной заработной платы в 2017 году до 3200 грн способствовало росту показателей среднемесячного размера номинальной заработной платы. За период с января по октябрь 2017-го среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 37,1% до 6900 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Реальная заработная плата в октябре этого года выросла на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует размер номинальной заработной платы на конец 2017 года на уровне 7104 грн, а в 2018 году - 8629 грн.

Вместе с тем наблюдается уменьшение показателя среднесписочной численности штатных работников. Этот показатель отражает среднее количество работников, находящихся в трудовых отношениях с предприятиями. Так, за период с декабря 2015-го среднесписочная численность штатных работников уменьшилась на 185 600 человек. Основной пик соответствующего уменьшения пришелся на внедрение повышенного размера минимальной заработной платы.



По данным Госкомстата, в сентябре 2017 года начисления в пределах минимальной заработной платы имели 8,6% штатных работников предприятий (631 860 человек), а начисления в пределах от 3200,01 до 4000,00 грн - 24,5% (1,8 млн человек). А значит, в случае поднятия минимальной заработной платы 2,4 млн работников получат большую заработную плату.



Ожидается, что размеры минимальной заработной платы будут повышаться более высокими темпами, чем прогнозный индекс потребительских цен на 2018 год. Повышение минимальной заработной платы по сравнению с ее предыдущим размером с января на 16%, а по итогам первого полугодия - на 28% позволит перекрыть рост цен на товары и услуги для категорий работников, получающих заработную плату на уровне минимальной. При этом наибольшую нагрузку могут почувствовать работники, получающие от 5000 до 10 000 грн, ведь они будут покупать в условиях удорожания продуктов и услуг, а повышение их заработков будет зависеть от готовности бизнеса и экономики к системному пересмотру уровней заработных плат.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



