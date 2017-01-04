Украинский рынок новых автомобилей вырос на 41% в 2016 году

По данным ассоциации Укравтопром, весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2015 года

В декабре 2016 года украинцы купили 7 601 новых легковых автомобилей или на 40% больше чем годом ранее. За весь прошлый год в Украине было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины. Это на 41% больше, чем в 2015 году.

Как сообщает ассоциация Укравтопром, весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2015 года.

Январский старт начался с продаж, объем которых на 23% превысил аналогичный показатель предыдущего года. В феврале спрос на новые машины вырос уже на 44%.

Весна 2016 года началась бурным ростом потребительской активности. Мартовский рост рынка составил 117%. В апреле украинцы купили на 86% больше автомобилей, чем годом ранее. Однако в мае рынок немного остыл, но при этом сохранил позитивный тренд. Майские продажи увеличились на 48%.

Первый летний месяц был на 42% "жарче" чем в 2015 г. А вот июль отметился затишьем, рынок вырос только на 4%. Однако уже в августе спрос на новые автомобили вырос на 63%.

Несмотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, которая произошла в августе, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные показатели предыдущего года. Так рынок сентября вырос на 32%, октябрьские продажи увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован пятидесятипроцентный скачок спроса на новые авто.

И наконец в последнем месяце года рынок так же остался в плюсе, декабрьский показатель, как писалось выше, увеличился на 40%.