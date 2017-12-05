Украинские ВМС получат новый ракетный катер в 2019 году

Военно-морские силы Украины планируют ввести в состав флота ракетный катер "Лань" в 2019 году, заявил командующий ВМС Игорь Воронченко

Военно-морские силы Украины рассчитывают в 2019 г. ввести в состав флота первый серийный ракетный катер проекта 58260 "Лань". Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает Український мілітарний портал.

Командующий также сообщил о готовности эскизного проекта катера.

Ракетные катера проекта "Лань" планируются стать основой ударного потенциала концепции москитных сил, принятой отечественными ВМС как основу развития на ближайшие годы. Ожидается, что будет построено не менее 3-х кораблей. Катера планируют вооружить отечественными противокорабельными ракетами Нептун и иностранными системами вооружения.

Ранее Воронченко заявлял, что "Лань" будут строить на киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбальском, а если позволят мощности - то еще и на Николаевском судостроительном заводе (бывшее предприятие Завод им. 61 коммунара).

Как ранее сообщалось, в сентябре в Одессу прибыли два новых малых бронированных артиллерийских катера, построенные на Кузнице на Рыбальском.

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