Рада обязала торговцев техникой работать через кассовые аппараты
Верховная Рада Украины обязала торговцев, продающих "технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии", работать через кассовые аппараты. Об этом, в частности, идет речь в принятом накануне законопроекте №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 г. Как сообщала ЛІГА.net, за его принятие во втором чтении и в целом проголосовало 235 народных депутатов.
В изначальной версии законопроекта этой нормы не было, как уточняет издание AIN, ее парламентский Комитет по налогам и таможенной политике внес позже. В сравнительной таблице законопроекта видно, что попытки убрать эту норму из окончательной редакции закона не увенчались успехом. Поправка вносится в Налоговый кодекс, раздел Специальные налоговые режимы, ст. 296.10, где речь идет о перечне видов плательщиков единого налога, которые не обязаны использовать кассовые аппараты.
В сравнительной таблице от 20 декабря 2016 года видно, что плательщиков единого налога, которые торгуют "технически сложными товарами с гарантией", из этого списка исключают:
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Ранее народный депутат Украины, член фракции БПП, Оксана Продан, которая также является членом налогового комитета, заявляла о том, что эта норма - лоббизм в пользу отдельных магазинов и борьба со средним и малым бизнесом. Участники рынка онлайн-торговли техникой отмечали, что данная норма может ударить по мелким магазинам, торгующим техникой. Ведь отличие от предыдущих норм - расширение перечня товаров, подпадающих под требование проводить расчеты с кассовым аппаратом.
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