Немецкий госбанк выделяет средства на жилье для переселенцев
Немецкий государственный банк KfW выделит Украине грань в 25,5 млн евро на строительство социального жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Строительство по программе Жилье для внутренне перемещенных лиц в Украине должно начаться в 2018 г.
Такие сроки были определены в ходе согласования совместных действий между Министерством и представителями KfW.
До конца 2017г. планируется завершить подготовительные работы, в частности по наработке критериев отбора объектов строительства. Согласно им, местные общины смогут подавать заявки на финансирование.
На четвертый квартал 2017 г. запланировано подписание межправительственного соглашения между правительствами Украины и Германии по этому проекту.
По словам представителей KfW, учреждение не планирует ограничиваться только Донецкой, Луганской или прилегающими к ним областями, а открыто для проектов на всей территории Украины. Главным критерием отбора будет качество заявленного проекта и способность местной общины в дальнейшем поддерживать эксплуатацию возведенных объектов на должном уровне.
Напомним, впервые о предоставлении этого гранта заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука объявил 27 января 2017 г.
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