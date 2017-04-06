Немецкий госбанк выделяет средства на жилье для переселенцев

Банк KfW предоставит Украине грант 25,5 млн евро на выполнение программы Жилье для внутренне перемещенных лиц в Украине

Немецкий государственный банк KfW выделит Украине грань в 25,5 млн евро на строительство социального жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Строительство по программе Жилье для внутренне перемещенных лиц в Украине должно начаться в 2018 г.

Такие сроки были определены в ходе согласования совместных действий между Министерством и представителями KfW.

До конца 2017г. планируется завершить подготовительные работы, в частности по наработке критериев отбора объектов строительства. Согласно им, местные общины смогут подавать заявки на финансирование.

На четвертый квартал 2017 г. запланировано подписание межправительственного соглашения между правительствами Украины и Германии по этому проекту.

По словам представителей KfW, учреждение не планирует ограничиваться только Донецкой, Луганской или прилегающими к ним областями, а открыто для проектов на всей территории Украины. Главным критерием отбора будет качество заявленного проекта и способность местной общины в дальнейшем поддерживать эксплуатацию возведенных объектов на должном уровне.

Напомним, впервые о предоставлении этого гранта заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука объявил 27 января 2017 г.

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