Компания Тигипко приобрела киевского застройщика

Подконтрольная Тигипко компания Devisal Limited стала владельцем 100% Билдинг Инвест Групп

Бизнесмен Сергей Тигипко опосредованно купил 100% акций компании-застройщика Билдинг Инвест Групп. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl, передают УН.

Подконтрольная Тигипко компания Devisal Limited стала владельцем 100% Билдинг Инвест Групп.

Конечным бенефициарным собственником компании является Сергей Тигипко.

Devisal Limited является миноритарным акционером ряда компаний Сергея Тигипко (СК ТАС, СГ ТАС, ТАС Эссет Менеджмент).

Компания Devisal Limited является владельцем 100% акций ООО Бережанский квартал и контролируется Тигипко.

ООО Билдинг Инвест Груп основано в 2002 году. Компания выступает девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул. Еленовская, 23 возле ст. метро Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений.

Уставный капитал Билдинг Инвест Груп - 50 млн грн.

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