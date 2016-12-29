Укрспирт никто не купит - владелец Хортицы
Совладелец и председатель наблюдательного совета Global Spirits (ТМ Хортица) Евгений Черняк заявил, что не будет участвовать в приватизации ГП Укрспирт.
По его словам, глава Минагрополитики Тарас Кутовой делает все, для снижения инвестиционной привлекательности Укрспирта. "На этом фоне его никто не купит, мы точно в таком инвестиционном фоне покупать ничего не будем. Министр обвинит депутатов в бездействии, Укрспирт "не продадут и кражи продолжатся", - прокомментировал Черняк в Facebook интервью министра для ЭП.
Ранее Кутовой сообщил, что компании из Америки, Канады и Кувейта заинтересованы в приобретении украинских спиртзаводов. Кроме того, Кутовой напомнил, что на комитете был представлен законопроект о продаже ГП Укрспирт. Законопроект предусматривает разделение заводов Укрспирта на две группы: спиртовую и ликеро-водочную продукцию.
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Напомним, ранее Тарас Кутовой заявлял, что от приватизации ГП Укрспирт государство может получить от $200 до $400 млн.
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