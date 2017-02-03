В Луганской области зафиксировали вторую вспышку АЧС за 17 дней
Очередной случай вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней - зарегистрирован в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В подсобном хозяйстве пгт Белокуракино Луганской области ветеринары зафиксировали заражение двух свиней. Диагноз АЧС подтвердили лабораторные исследования.
Сообщается, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, 18 января в Луганской области уже был объявлен карантин из-за вспышки АЧС в Сватовском районе. А в последнюю неделю января вспышки АЧС были отмечены в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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