В 2017 году чума поразила украинских свиней 140 раз

Госпотребслужба в 2017 году зафиксировала 111 случаев АЧС среди домашних свиней, 24 - среди диких и 5 инфицированных объектов

В Украине во втором полугодии 2017 г. отмечен 41 случай заболевания африканской чумой свиней, что почти на треть меньше, чем в первом (70 случаев) и втором полугодии 2016 г. (73 случая). Об этом сообщает Госпотребслужба.

При этом увеличилось количество выявленных случаев АЧС в дикой фауне (17 случаев во втором полугодии текущего года против 7 в первой половине 2016 г. и 5 во втором полугодии 2016 г.).

В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря активному мониторингу домашних свиней, в том числе в рамках выполнения грантового соглашения с ЕС.

"Изучение АЧС в ходе проведения мониторинга стало фактом раннего выявления болезни, что позволяет вовремя принять меры для недопущения распространения АЧС и занесения в хозяйства, где содержатся домашние свиньи", - отметил первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Жук.

Всего в течение 2017 г. в Украине зафиксировано 140 случаев АЧС, из них 111 - среди домашних свиней, 24 - среди диких и 5 инфицированных объектов.

Как сообщалось, по состоянию на начало ноября в Украине было зарегистрировано 127 случаев заболевания АЧС.

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