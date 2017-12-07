Киевхлеб ответил на обвинения Roshen

Киевхлеб считает, что доказательств нарушения им конкурентного законодательства, которые представил Roshen, недостаточно

Компания Киевхлеб заявляет, что доказательств нарушения ею конкурентного законодательства недостаточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главным доказательством является использование на упаковке продукции большого изображения собственной торговой марки БКК, которая на протяжении многих лет хорошо узнаваема покупателями. Это, в свою очередь, полностью опровергает выводы АМК о возможности смешивания продукции компании Киевхлеб с продукцией корпорации Roshen, - отмечает пресс-служба.

В компании считают также, что при вынесении спорного решения Антимонопольный комитет взял на себя не свойственные ему полномочия органа экспертизы по установлению факта сходства упаковок.

Киевхлеб настроен в правовом поле доказывать незаконность этого решения и восстанавливать свои нарушенные права и деловую репутацию.



Вчера сообщалось, что АМКУ оштрафовал Киевхлеб на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за дизайна упаковки торта.

