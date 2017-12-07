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Киевхлеб ответил на обвинения Roshen

07.12.2017 14:10
Киевхлеб считает, что доказательств нарушения им конкурентного законодательства, которые представил Roshen, недостаточно
Киевхлеб ответил на обвинения Roshen
Фото: Novus

Компания Киевхлеб заявляет, что доказательств нарушения ею конкурентного законодательства недостаточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главным доказательством является использование на упаковке продукции большого изображения собственной торговой марки БКК, которая на протяжении многих лет хорошо узнаваема покупателями. Это, в свою очередь, полностью опровергает выводы АМК о возможности смешивания продукции компании Киевхлеб с продукцией корпорации Roshen, - отмечает пресс-служба.

В компании считают также, что при вынесении спорного решения Антимонопольный комитет взял на себя не свойственные ему полномочия органа экспертизы по установлению факта сходства упаковок.

Киевхлеб настроен в правовом поле доказывать незаконность этого решения и восстанавливать свои нарушенные права и деловую репутацию.

Вчера сообщалось, что АМКУ оштрафовал Киевхлеб на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за дизайна упаковки торта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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