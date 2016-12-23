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Литва оштрафовала Газпром на 35,56 млн евро

23.12.2016 11:19
Суд признал, что российская компания нарушила антимонопольное законодательство
Литва оштрафовала Газпром на 35,56 млн евро
Фото - EPA

Главный административный суд Литвы предписал Газпрому выплатить стране штраф в размере 35,56 млн евро за отказ подписать с Lietuvos energija сделку по обмену газом в нарушение договоренности 2004 г., сообщает ПРАЙМ.

Суд, таким образом, оставил в силе решение совета по конкуренции от октября 2014 г. Тогда совет по конкуренции признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 гг., Газпром препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом в 2004 г.

Газпром заявил, что намерен изучить решение суда и возможности защиты своих интересов.

Напомним, 5 декабря 2016 г. Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил искАнтимонопольного комитета Украины к ПАО Газпром, предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал газового монополиста выплатить в общей сложности 171,8 млрд грн ($6,6 млрд) штрафа и пени по иску.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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